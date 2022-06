Una buona Italia nel primo impegno di Nations League contro la Germania. A Bologna è 1-1 finale con la rete di Lorenzo Pellegrini, ottima prova la sua, su assist di Gnonto. Bene anche Bryan Cristante che, come il s uo compagno alla Roma, è rimasto in campo per tutta la partita. Prossimo match tra pochi giorni contro l’Ungheria.