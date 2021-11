L’Italia perde pezzi in continuazione e per la partita di domani sera contro l’Irlanda del Nord sarà pura emergenza. L’ultimo a lasciare il ritiro della Nazionale è Salvatore Sirigu che tornerà a Genova per problemi fisici. Il numero uno del Grifone, quindi, è in dubbio anche per la partita contro la Roma di domenica sera. Qualora non ce la facesse si giocheranno il posto Semper e Andrenacci.