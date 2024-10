Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Queste le sue parole sulla gara di domenica scorsa contro la Roma:

L’Inter è migliorata, un nuovo scatto: ora riesce a vincere anche senza andare a cento all’ora come a Roma?

“Non lo so, è difficile capire. Sono quattro anni che alleno l’Inter e sono quattro anni che vinciamo a Roma, prima mi sembrava capitasse molto meno. L’anno scorso abbiamo sofferto moltissimo il primo tempo. Ora posso solo dire che ho fatto i complimenti ai ragazzi per il grandissimo cuore dimostrato. Roma è un campo difficile, lo dice la storia dell’Inter: è una squadra con qualità, che ha investito molto nel fare la squadra. Io mi prendo una grande prestazione e una vittoria importante che ci deve far proseguire nel percorso che stiamo facendo. Abbiamo avuto problematiche che dobbiamo superare brevemente”.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]