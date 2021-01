Inzaghi: “La Roma è un’ottima squadra, ma anche noi non siamo da meno. Abbiamo fatto una competizione diversa da loro: la Champions League è più impegnativa”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

“Sappiamo cosa vuol dire un derby per la città di Roma. Sarà una gara importantissima per noi, dobbiamo dare continuità alle ultime due vittorie. Determinate gare le abbiamo svolte bene. In questa settimana ho visto negli occhi dei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della sfida che andranno a disputare. Dovremo mettere in campo il cuore per i tifosi che ci guarderanno da casa. La Roma è un’ottima squadra che sta facendo bene in campionato, stimo molto Fonseca. Anche noi non siamo da meno, dovremo mettere in campo aggressività e determinazione. Domani non possiamo commettere errori e provare a limitare al meglio le buone individualità dei nostri avversari. Stiamo preparando questa gara nei minimi dettagli. In questa settimana abbiamo avuto due giorni in più per lavorare, ci stiamo focalizzando sulle due fasi di gioco. La formazione devo ancora deciderla. Ho a disposizione ancora due allenamenti e concluderò le mie valutazioni dopo queste sedute. Siamo tutti felici di aver ritrovato Lulic: è il nostro capitano ed ha sofferto molto. Ora sta molto meglio, sta tornando. Per noi è un punto di riferimento, spero che già da domani possa darci il suo contributo in campo. L’assenza dei tifosi peserà tantissimo. Noi con i nostri tifosi avevamo composto un binomio perfetto. Dobbiamo andare avanti così, il calcio dal post Covid-19 è cambiato. Vincere sarebbe importantissimo per le nostre motivazioni. Siamo in ritardo in classifica e dobbiamo dare il massimo in ogni gara. Rispetto alla Roma abbiamo disputato una competizione europea diversa, le gare di Champions League sono più impegnative anche nella preparazione“.