Inter, tutto su Kolarov. C’è il sì del serbo, adesso si tratta con la Roma

La Gazzetta dello Sport (V. D’Angelo) – L’Inter tenta un decisivo cambio di passo sul mercato investendo su giocatori d’esperienza e con alle spalle tante vittorie. Proprio su questa linea si inserisce la questione Kolarov: i nerazzurri hanno trovato già l’accordo col serbo e ora non resta che trattare con la Roma. I giallorossi non potranno avanzare pretese troppo elevate considerando che il giocatore è in scadenza 2021 e a novembre compirà trentacinque anni. Ma è sempre meglio usare il condizionale quando questi due club interagiscono sul mercato: basti pensare alla questione Dzeko, alla tensione per Barella e al saltato scambio Spinazzola-Politano. L’arrivo di Kolarov a Milano potrebbe essere, chissà, anche un futuro assist per quello di Dzeko, infatti i due sono grandi amici.