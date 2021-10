Instagram, Mourinho: “Freddo? Vento? Campo artificiale? Chi se ne frega, 400 tifosi hanno viaggiato. Questo è amore” – VIDEO

La Roma si prepara ad affrontare il Bodø/Glimt per la terza gara di Conference League del girone C. I giallorossi sono atterrati oggi in Norvegia, alla vigilia della gara, trovando un clima molto duro e un campo artificiale. Il tecnico José Mourinho ha commentato così sul suo profilo Instagram:

“La nostra famiglia è atterrata a Bodø. Freddo? Vento? Campo artificiale? Chi se ne frega, giochiamo e diamo alle persone ciò che amano… Il calcio…400 tifosi hanno viaggiato… questo è amore… Grazie mille“.