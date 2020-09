Infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro per Zaniolo. Domattina esami a Villa Stuart

Altro infortunio al legamento crociato per Nicolò Zaniolo. Questa volta però, a differenza del primo infortunio dello scorso gennaio, si tratta del ginocchio sinistro. Il numero 22 della Roma si è fatto male nel corso del primo tempo di Olanda-Italia, gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 della Nations League. Brutta notizia per Paulo Fonseca che rischia di perdere per un po’ di tempo il talento classe ’99. Come riportato dalla Roma, attraverso il proprio profilo Twitter, il calciatore tornerà in nottata a Roma, per sostenere domattina gli esami strumentali a Villa Stuart.

#ASRoma can confirm Nicolò Zaniolo suffered a trauma to the left knee during Italy’s match against Holland on Monday night.

On Tuesday, after returning to Rome, the player will undergo diagnostic and clinical tests to assess the full extent of the injury. pic.twitter.com/a5lOsnPtdW

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 7, 2020