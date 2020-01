INFO BIGLIETTI – Genoa-Roma, settore ospiti a 35 euro

L’AS Roma, su indicazione del Genoa CFC, rende noto che sono in vendita i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la partita di domenica 18 gennaio.

L’incontro, valido per il 20° turno di Serie A, avrà calcio d’inizio alle ore 18:00.

La vendita dei tagliandi, senza limitazioni di residenza o possesso di Fidelity Card , proseguirà fino alle 19:00 di sabato 18 gennaio.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 35 + diritti di prevendita (Under 16 20€)

PUNTI VENDITA ABILITATI

Punti vendita della rete Calcio Ospiti Ticketone abilitati sul territorio nazionale. Clicca qui per l’elenco.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Genova per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte.

Ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul sito: www.genoacfc.it.