I tifosi della Roma continuano a rispondere presente. Il settore ospiti per la gara di San Siro contro il Milan, la prima del girone di ritorno e del nuovo anno, in programma per il 6 gennaio, è tutto esaurito. Appuntamento allo Stadio Olimpico tre giorni dopo, quando il 9 gennaio i giallorossi affronteranno la Juventus per la prima sfida casalinga dell’anno solare. Per il match contro i bianconeri sono stati già venduti circa 42.000 tagliandi.