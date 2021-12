Infantino: “L’Olimpico va intitolato a Paolo Rossi”

Intervenuto alla conferenza stampa al Global Summit, Gianni Infantino ha parlato anche della possibilità di intitolare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi. Queste le parole del presidente della Fifa: “Spero che lo stadio Olimpico venga intitolato a Paolo Rossi. Se lo merita, ancor di più per quello che ha dato all’Italia come Paese che non per la Nazionale e per il calcio italiano“.

Il dirigente italo-svizzero si è poi espresso anche circa il Mondiale a cadenza biennale: “È fattibile, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Avrebbe un ritorno economico molto forte e questo significa che più soldi possono essere reinvestiti nello sviluppo del calcio in ogni parte del mondo. Alla fine ognuno avrebbe beneficio, dal più ricco al più povero, ognuno avrebbe la possibilità di giocare e ulteriori entrate“.