Al congresso del Partito Socialista Europeo, in corso di svolgimento a Roma e organizzato dal Partito Democratico è intervenuto Frans Timmermans, dal 2014 Primo Vicepresidente della Commissione Europea. Timmermans, tifoso giallorosso ha rivolto un invito inusuale al sindaco della Capitale, Roberto Gualteri:

“Signor sindaco, chiedo anche uno stadio per la Roma. Bravo De Rossi, vero? Come vedete, per citare Lord Byron, Roma la porto nell’anima: sono cresciuto in questa città e la porto sempre con me, nel cuore e nell’anima”.