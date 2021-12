Il valore della Conference League: 20 milioni e una spinta al Ranking

Corriere dello Sport (G.Marota) – La tanto bistrattata Conference League ha già portato nelle casse della Roma 12,2 milioni di euro. Un bottino frutto di 2,94 milioni per l’ingresso nella competizione, 1,42 milioni per la quota coefficiente, 4,36 milioni generati dal market pool, 2 milioni per i 4 successi, 600mila euro per il passaggio agli ottavi e altri 650mila per il primo posto nel girone. Sul piatto potenzialmente ce ne sono altri 8, più altri b onus per ciascuna gara vinta o pareggiata. Mai come quest’anno, però, sono importanti i punti del Ranking. La prossima stagione la Roma “perderà” i punti della semifinale di Champions League ed ora bisogna difendere l’11esimo posto che viene occupato dai giallorossi. La Conference, quindi, può essere un’opportunità per continuare a crescere.