Il tesoro di Roma. Pellegrini e Zaniolo, giallorosso infinito: il futuro passa da quei due

La Roma del futuro ha la faccia di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, ma anche il presente passa tanto dai loro piedi. L’impressione, dalle sue parole, è che lo sappia anche il presidente Pallotta: “Sono molto orgoglioso della Roma, dei giocatori, di Paulo Fonseca e di tutto il suo staff dopo la vittoria a Firenze. Una grande prestazione e un ottimo modo per finire l’anno“. Che sia lui o Friedkin a guidare la Roma il prossimo anno, non potrà prescindere da Pellegrini e Zaniolo, che sono il collante per far tornare l’amore con il popolo giallorosso. Il numero 7 deve rinnovare il suo contratto per eliminare quella clausola rescissoria da 30 milioni: il giocatore ha sposato un progetto e se la società manterrà i propositi di crescita sarà felice di far parte della nuova avventura che Fonseca ha già avviato. Sull’ex Inter ci sono tante squadre, ma sembra che al momento la gloria che va cercando possa essere quella con la Nazionale di Mancini. Non dimenticandosi di essere, insieme a Pellegrini, il tesoro di Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.