Il sostegno di Mkhitaryan alle truppe armene: “Auguro pace alla nostra patria! Sono con voi”

Henrikh Mkhitaryan è senza dubbio il calciatore più importante dell’Armenia e come tale è un simbolo per l’intero Paese. In virtù anche di questo suo ruolo, il trequartista della Roma ha deciso di schierarsi pubblicamente, attraverso il suo profilo Facebook, a sostegno delle truppe armene, impegnate nel conflitto nella regione del Nagorno-Karabakh, al confine tra Armenia e Azerbaijan. Di seguito, il messaggio scritto dall’esterno: “Sto seguendo le notizie con grande preoccupazione sulle recenti tensioni ai confini della nostra patria e sugli insediamenti civili sotto tiro e desidero esprimere il mio sostegno ai nostri coraggiosi soldati che stanno sacrificando le loro vite per difendere la nostra patria con i loro atti eroici. Con profondo dolore, esprimo le mie condoglianze alle famiglie dei nostri eroici martiri e prego per la pronta guarigione dei soldati feriti. Auguro pace alla nostra patria! Sono con voi“.