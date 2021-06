Il settore giovanile della Roma tra conferme e nuovi volti: arriva Vergine, prolungamento contrattuale per De Sanctis

La Roma avrà un nuovo responsabile del settore giovanile. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, Vincenzo Vergine, proveniente dalla Fiorentina, ha battuto la concorrenza di Filippo Galli (nel frattempo andato al Parma) e ha firmato un contratto di due anni, lavorerà a stretto contatto con Morgan De Sanctis, che ha avuto un prolungamento biennale con la qualifica di direttore sportivo e collaborerà con Tiago Pinto anche per il mercato della prima squadra, come faceva Massara con Sabatini. Simone Lo Schiavo sarà il coordinatore delle tre formazioni giovanili più grandi (Primavera, Under 18 e Under 17), Bruno Conti è stato confermato nello stesso ruolo per quelle più giovani. Tiago Pinto ha deciso inoltre anche di confermare Alberto De Rossi alla guida della Primavera.