Il sergente Paulo non fa sconti

Il Messaggero (U. Trani) – “Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra. Questo contro il Verona non è successo, la sua prestazione non mi è piaciuta“. Il rimprovero in pubblico di Fonseca ha sorpreso per l’impatto che ha avuto sia dentro che fuori lo spogliatoio. Non c’è da stupirsi però del comportamento del portoghese, cambiato caratterialmente nella gestione da quando è andato via Petrachi. È come se, senza più il ds accanto, avesse preso più forza nell’area tecnica, proprio nel rapporto diretto con alcuni giocatori. Ha riempito il vuoto di potere. Basta sorrisi e coccole davanti alle telecamere, se deve dire qualcosa, lo mette in piazza, quasi per affermare la sua leadership.