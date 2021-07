Il ritorno di Totti resta lontano nonostante Mou

La Repubblica (F.Ferrazza) – “Un ritorno di Totti in società? La sua volontà non è la mia“. Risponde così il gm Pinto ad un tifoso fuori Trigoria. Tradotto: al momento è da escludere un rientro nei quadri della Roma, per lo meno in questa fase. Il tutto non per una mancanza di apertura da parte dei Friedkin, ma per quello che sta attraversando Francesco, immerso nell’esperienza della sua nuova società e non del tutto convinto dalla possibilità dove ha scritto la storia.

Neanche ora che c’è Mourinho che pure avrebbe piacere ad averlo accanto come collaboratore. Totti è in costante colloquio con Pinto e la proprietà ed è ovvio che con loro non parli soltanto dei talenti del vivaio. In questo momento per lui non ci sono le condizioni per tornare. Totti vuole per ora concentrarsi sulla sua attività di scouting, non convinto di offerte ufficiose considerate da lui poco chiare rispetto al ruolo che dovrebbe ricoprire e poco incisive. Quindi non è intenzionato a rivivere le difficoltà passate con la gestione Pallotta.