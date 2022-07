Il PSG alza la richiesta per Georginio Wijnaldum. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club francese punta alla cessione a titolo definitivo dell’olandese, valutando il suo cartellino 10 milioni di euro, con conseguente ingaggio interamente a carico dell’acquirente. L’obiettivo della Roma è trattare per ottenere un prestito annuale con metà ingaggio pagato dal PSG. Wijnaldum intanto ha dato la massima disponibilità per il suo trasferimento in giallorosso.