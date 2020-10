Il professore di Kumbulla: “Vi racconto Marash a scuola”

Corriere dello Sport (R. Perandini) – Un ex professore di Kumbulla l’ha avuto come studente pochi anni fa in una scuola di Verona. Ecco uno stralcio di come lo descrive al quotidiano: “Educazione, misura. Se penso a due aspetti che contraddistinguevano Marash a scuola posso andare sul sicuro, in classe era composto e dava sempre rispetto. Rimaneva attento anche quando la soglia dell’attenzione non raggiungeva, diciamo così, picchi degni di esser ricordati. Sono stato suo professore nell’anno scolastico 2017-2018 in una scuola per privati in periferia di Verona. Marash non mancava mai e non lo considero affatto scontato visto che ogni giorno prendeva il treno e giocava già, alternandosi, per la Primavera e la prima squadra del Verona. Seguiva con diligenza, osservazione che gli devo. In quel percorso ha conosciuto tra i banchi scolastici la sua attuale fidanzata, Greta. Quell’anno hanno superato brillantemente gli esami di ammissione. Voglio pensare che avranno la testa per superare la dispersione della grande città. Un abbraccio, ragazzi!”.