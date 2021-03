Il “premio” di Fonseca: tre giorni di riposo

Il Messaggero (G. Lengua) – Paulo Fonseca è di manica larga e concede tre giorni di riposo ai giocatori rimasti a Trigoria non convocati in Nazionale. Un week-end lungo che permetterà alla squadra di staccare mentalmente in vista del tour de force che spetta alla Roma dopo la sosta (otto partite in un mese), ma che non è stato pienamente digerito dalla proprietà.

Leggi anche: Roma divisa in “correnti” sul nome del nuovo tecnico

La ripresa degli allenamenti è fissata lunedì alle 15, ma i calciatori infortunati oggi torneranno nel centro tecnico per sottoporsi alle terapie di recupero. Tra questi c’è Veretout rimasto in infermeria da quasi un mese per una lesione al flessore della coscia destra, ma che rientrerà nella lista dei convocati per il match con il Sassuolo di sabato 3 aprile (ore 15).

Leggi anche: Ecco tutta la verità su Allegri alla Roma

Il francese, prima di infortunarsi, stava vivendo il suo momento migliore in giallorosso con 11 gol all’attivo e un adeguamento contrattuale pronto ad essere firmato. Recentemente il suo agente ha incontrato Tiago Pinto con cui ha gettato le basi del rinnovo.