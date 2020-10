Il Premier Conte: “Evitare un secondo lockdown, il Paese non se lo può permettere. Sono sospese le competizioni sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è intervenuto in conferenza stampa ed ha illustrato il nuovo dpcm che entrerà in vigore da domani fino al 24 novembre. Queste le sue parole:

“Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica, solo così riusciremo a gestire la pandemia senza esserne sopraffatti. Questo significa riuscire a evitare un secondo lockdown generalizzati, il Paese non può più permetterselo. Dobbiamo tutelare la salute, ma al contempo anche l’economia. Vanno protette insieme ed è quindi necessario adottare delle nuove misure restrittive da oggi a mezzanotte fino al 24 novembre. Bar e ristoranti chiudono alle 18, anche la domenica. Dopo questo orario potranno vendere tramite asporto. Non sono consentiti i festeggiamenti connessi a cerimonie civili e religiose. Convegni, congressi e altri eventi si potranno svolgere a distanza. Chiudono anche teatri e cinema. Sono sospese le competizioni sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo a una grande raccomandazione a tutti: bisogna muoverci per motivi di salute, di studio, di lavoro o di necessità, evitando di accogliere a casa persone che non facciano parte del nostro nucleo familiare. Se questo mese di novembre riusciremo tutti a rispettare queste nuove regole, terremo sotto controllo la curva epidemiologica e festeggiare con più serenità le feste natalizie. A dicembre ci attendiamo inoltre anche le prime dosi del vaccino, che utilizzeremo subito per le categorie più a rischio. Ce l’abbiamo fatta in primavera, ce la faremo anche ora. Un Paese come l’Italia deve essere grande sempre“.