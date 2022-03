Il piano in comune di Abraham e Mou: Roma da Champions per restare a lungo

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Le immagini di Tammy Abraham che si prende la scena contro la Lazio fanno il giro d’Europa e il pensiero va subito a quella clausola di riacquisto da 80 milioni inserita da Roma e Chelsea nell’operazione che ha portato in numero 9 in giallorosso la scorsa estate.

Il fascino blues è ovviamente un fattore per un ragazzo nato e cresciuto a Londra, ma il post Abramovich non lascia ben sperare in assoluto i tifosi del Chelsea e Abraham non si è lasciato benissimo con Tuchel.

In più Tammy è consapevole del fatto che Roma sia stata una scelta perfetta per la propria carriera ed è già in sintonia con l’ambiente. E i suoi piani coincidono con quelli di Mourinho: riportare la Roma in Champions League. La competizione continentale più importante può servire da collante per i profili più importanti già presenti in rosa e ad attirare i calciatori più importanti.