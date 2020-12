Il piano di Friedkin: ecco 210 milioni per risanare la Roma

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Un consiglio? I Friedkin non accettino suggerimenti da esperti o presunti tali. Ha suscitato un briciolo di sconcerto l’intervista che l’ex braccio destro di James Pallotta, Mark Pannes, ha rilasciato al sito sportspromedia.com. La storia è nota, e per essere riassunta basterebbe una manciata di cifre del bilancio: i 394 milioni d’indebitamento, i 204 milioni di perdite, i (soli) 141,15 milioni di fatturato, i meno 242,4 milioni di patrimonio netto consolidato, i meno 88,3 milioni di perdita d’esercizio. Alla luce di tutto questo non stupisce che la famiglia Friedkin sia dovuta correre subito ai ripari, come oggi sarà sancito dall’assemblea societaria che varerà la ricapitalizzazione di 210 milioni decisa il 25 ottobre.