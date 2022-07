Il Milan aspetta De Ketelaere e si butta su Frattesi

Il Tempo (S. Peretti) – È il Milan la squadra più attiva del mercato in questa settimana. I dirigenti rossoneri attendono nei prossimi due giorni la risposta del Bruges per il trequartista Charles De Ketelaere che ha già l’accordo con il club milanese; proposta da trenta milioni di euro più bonus che il club belga sta valutando in queste ore.

Qualora il Bruges dovesse rifiutare l’offerta, il Milan cambierebbe strategia senza rilanciare, e andrebbe sul trequartista marocchino Hakim Ziyech del Chelsea. Ieri Maldini ha incontrato Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi: il centrocampista del Sassuolo – seguito anche dalla Roma – è un obiettivo reale, viste le difficoltà per chiudere l’acquisto di Renato Sanches con il Lille.