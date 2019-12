Il mercato prende quota: in arrivo subito due colpi

Se a Fonseca tocca l’aspetto tecnico, a Petrachi tocca quello di rinforzare la rosa a gennaio. Farlo senza budget è difficile, in un momento di cambio proprietà ancora di più. Il mister ha bocciato Kalinic e scartato l’ipotesi Petagna. Paradossalmente il giocatore da prendere gioca nel Real Madrid ed è Mariano Diaz che ha racimolato appena una presenza, il 19 ottobre, contro il Maiorca. Però i problemi sono due: 1) Kalinic ha puntato i piedi e non vuole muoversi 2) sul giocatore è piombata anche la Juventus che ha perso Haaland, andato al Borussia Dortmund. Qualcosa potrebbe muoversi sugli esterni a patto che arrivino offerte soddisfacenti, per Under ad esempio, oppure si presentino situazione che possano intrigare, come Perotti, chi ha deciso di rispettare il proprio contratto. Il nome accostato è quello di Politano, in uscita dall’Inter. In difesa si cercano acquirenti per Jesus e per sostituirlo Petrachi sta monitorando Gvardiol della Dinamo Zagabria. Lo scrive Il Messaggero.