Il maxischermo e nuovi uffici. Le novità di Mourinho

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Una Trigoria inedita, rinnovata per certi versi, tradizionale per altri. Mourinho sta prendendo le misure. Non è entrato a gamba tesa come fece Capello, ma, chi lo conosce bene, giura che anche lui darà il suo contributo. Ha un ufficio nuovo, immortalato nelle foto del primo giorno a Trigoria, sullo stesso piano dei Friedkin. Accanto a lui c’è Pinto e tutta l’area sportiva. I nuovi uffici hanno un’ampia veduta su tutti i campi. Mourinho sarà a stretto contatto con i dirigenti e questo servirà a snellire procedure e decisioni.

Intanto, in collaborazione col suo staff, ha già messo mano ai campi. Sul terreno dove si allena la prima squadra è stato installato un maxischermo per poter far vedere direttamente ai giocatori gli errori o le cose fatte bene. Da oggi Trigoria comincerà davvero a popolarsi. Nel pomeriggio arriveranno i giocatori che ancora non sono tornati dalle vacanze e saranno sottoposti a tampone. Domani e mercoledì doppia seduta di test atletici, giovedì, invece, probabilmente nel pomeriggio il primo allenamento diretto da Mourinho. In questi giorni poi sono attese altre decisioni importanti: dalla conferenza, al ritiro fino al piano dettagliato delle amichevoli.