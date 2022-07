Il Lego e le cene fra amici. La normalità di Dybala, star della porta accanto

La Repubblica (A.Di Carlo) – Con la maglia della Juventus è maturato, è diventato uomo. Con quella della Roma vuole diventare immortale. Perchè vincere a Roma è diverso, conta di più ripete spesso il tifo giallorosso. Paulo Dybala è il colpo dell’estate, l’urlo colmo di passione e ambizione dei Friedkin all’intera Serie A, il campione dal sorriso timido e diffidente, quello con lo sguardo da ragazzo della porta accanto, senza eccessi o storie da bad boy. Il successo non lo ha cambiato. Sensibile e riservato, molto legato alla sua famiglia.

In campo invece si trasforma in un talento puro, geniale, creativo, rapido e letale sotto porta. Non vi aspettate di leggere storie extra campo che lo coinvolgono. Dybala è il prototipo del campione “normale“, amante della semplicità e delle cene con gli amici. E’ un grande amante dei Lego. A casa ci sono costruzioni enormi. Paulo è anche un grande appassionato di scacchi, è un grande collezionista di maglie e fan numero uno della sua amica Rihanna.