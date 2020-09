La Gazzetta dello Sport (L.Pessina) – Karsdorp subito. Il Genoa stringe per l’esterno olandese. Ieri è stata l’ennesima giornata di contatti con la Roma, quella giusta per trovare un accordo per il prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Tutto fatto quindi per lui, mentre sembrava tutto fatto anche per Jesus, ma all’ultima curva c’è stato un intoppo che ha ricacciato indietro la pratica. I dialoghi col giocatore sono il problema, quindi ora salgono le quotazioni di Luperto.