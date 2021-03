Il futuro in 4 giorni: Coppa e Champions, Fonseca al bivio

La Repubblica (F. Ferrazza) – Una stagione in quattro giorni. La Roma di Fonseca si trova a un bivio che può risultare determinante per gli obiettivi di fine anno. Tra Coppa (domani) e Napoli (domenica) i giallorossi puntano i quarti di finale di finale d’Europa League e il piazzamento in zona Champions.

Leggi anche: Fonseca chiede la fiducia ai senatori

Forte del successo per 3-0 dell’andata, domani sera, contro lo Shakhtar Donetsk, i giallorossi dovranno gestire la partita nel gelo di Kiev, spendendo meno energie possibili in vista dello scontro diretto con i partenopei, probabilmente l’ultima, o una delle ultime, chiamate per restare agganciati alle prime quattro in classifica.

Leggi anche: Stadio semiaperto: un settore per i giallorossi ucraini

Un doppio impegno ravvicinato che arriva nel periodo peggiore, con Fonseca alle prese con un gruppo stanco e costretto a fare meno di assenze importanti. Smalling – forse in fase di recupero per il Napoli – Veretout e Mkhitaryan, la spina dorsale di una squadra che deve ritrovare Dzeko e Borja Mayoral, in astinenza realizzativa.