Il futuro è deciso: “Ora allenerò”

De Rossi un’idea e una speranza per il suo futuro ce l’ha, da quando è uscito dal cancello di Trigoria: tornare. La vera casa è la Roma, non c’è fretta comunque, la priorità adesso è imparare a fare il lavoro che gli piace: allenare. Si è già informato della trattativa Pallotta-Friedkin: nessun contatto diretto. Non accetterebbe offerte di alcun genere, nonostante i buoni rapporti mantenuti con Fienga. Con un nuovo padrone De Rossi sarebbe interessato a ritagliarsi un ruolo operativo all’interno della società. Con tutta calma, non per forza dalla prossima stagine. Non si pone nemmeno il problema della coesistenza con papà Alberto visto che il contratto dell’allenatore è in scadenza e dovrebbe cambiare ruolo. L’altra possibilità affascinante è un percorso nello staff tecnico della Federcalcio, come collaboratore dell’amico Mancini o come selezionatore di una delle nazionali giovanili. In queste settimane De Rossi studierà visitando i centri sportivi di tutta Europa e sicuramente incontrerà Guardiola e Luis Enrique. L’iter per ottenere il patentito di serie A è lungo e gli impedisce di bruciare le tappe. Lo riporta il Corriere dello Sport.