Il futuro di Pau torna in bilico: Musso in pole

Corriere dello Sport (R. Maida) – Affollamento critico. Mentre la Roma cerca di evitare il settimo posto in campionato, sperando nell’exploit europeo, Tiago Pinto scruta il mercato internazionale per capire come muoversi sul portiere.

Leggi anche: Mercato, Mirante in uscita: Milan o Inter nel futuro

La sua idea era temporeggiare su Pau Lopez, per non dover spendere molti soldi in un ruolo numericamente già coperto, ma il biennio pieno di incertezze gli sta suggerendo di rivolgersi ad altri interpreti del ruolo. Uno di questi, il più gradito in Italia, è Juan Musso, argentino dell’Udinese classe ’94. Le richieste friulane sono alte ma la Roma può offrire un calciatore per abbassare la spesa: si tratta di Carles Perez, un pallino dell’allenatore Gotti.