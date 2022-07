Il Dybala-day ha fatto il giro del mondo, ma l’Ascoli rovina la festa della Joya

Corriere dello Sport (G. Marota) – Al termine della presentazione al Colosseo Quadrato, Paulo Dybala ha voluto inviare un messaggio ai 10 mila tifosi che lo hanno acclamato: “Alle 21:21 ho vissuto un momento UNICO. Nemmeno nei più grandi sogni avrei immaginato qualcosa di simile. Roma Roma Romaaa. Grazie mille AS Roma”. Dal punto di vista dell’immagine, i Friedkin hanno già vinto. Il Dybala-day ha fatto il giro del mondo e tutti i quotidiani esteri sono rimasti stupiti dall’accoglienza riservata alla Joya.

Addirittura il sito spagnolo ‘Fuera de Juego’ l’ha definita “da togliersi il cappello”. Su Twitter i proprietari giallorossi hanno ringraziato i presenti: “Nessuno accoglie i propri eroi come Roma. I fedeli giallorossi hanno creato uno scenario incredibile fuori della sede di Fendi per accogliere Dybala”.

Meno festoso, invece, il debutto del calciatore in maglia giallorossa. Nell’amichevole di ieri pomeriggio giocata a Trigoria la Roma ha perso 0-1 contro l’Ascoli. L’argentino è partito titolare ed è rimasto in campo per 45 minuti.