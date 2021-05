Il dopo De Rossi: spunta Javorcic della Pro Patria

Corriere dello Sport – C’è un nome nuovo per la panchina della Primavera della Roma: si tratta di Ivan Javorcic, ora impegnato nel playoff di Serie C con la Pro Patria dopo aver concluso al quinto posto la stagione regolare.

Mentre Alberto De Rossi aspetta comunicazioni ufficiali da Tiago Pinto, la società ha sondato una serie di profili che possano sostituirlo. In corsa c’è anche Francesco Modesto, l’allenatore dell’altra Pro, quella di Vercelli, che nello stesso girone di C è invece arrivato quarto e a sua volta giocherà i playoff.

E non solo. L’idea di base è affidare la Primavera a un allenatore già esperto di campionati professionistici. In questo non si esclude la soluzione interna che prevede la promozione di Fabrizio Piccareta, oggi tecnico dell’Under 17: ha già lavorato all’estero da primo. La Roma non ha ancora preso una decisione definitiva, che potrebbe anche essere suggerita in extremis da José Mourinho.