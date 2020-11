Il discorso sul d.s. diventa tabù

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Di questo argomento non parlo più. José Boto? Non lavora con noi, per cui non ho niente da dire”. Dopo essersi espresso in più occasioni (“ma solo perché me lo chiedete voi”), Paulo Fonseca ha risposto così alle domande sull’assenza di un direttore sportivo. Josè Boto, ultimo in ordine di tempo ad essere accostato alla Roma, è una vecchia conoscenza di Fonseca, che ci ha lavorato allo Shakhtar Donetsk, dove ricopre il ruolo di capo scouting dopo 8 anni da chief scout nel Benfica. Incontri con i Friedkin ci sarebbero già stati nei giorni scorsi e la sua è una candidatura forte in questo momento.