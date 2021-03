Il Dallas fa i complimenti a Reynolds per il debutto: “Abbiamo lavorato per questo momento, congratulazioni!” – FOTO

Nella disfatta giallorossa di questo pomeriggio contro il Parma, c’è stato anche l’esordo di Bryan Reynolds. Il giovane terzino statunitense è entrato a mezz’ora dalla fine rompendo il ghiaccio con la maglia giallorossa.

A fine partita, anche l’FC Dallas, suo club di provenienza in cui è cresciuto, ha voluto fargli i complimenti attraverso il proprio profilo Twitter. Queste le parole: “Abbiamo lavorato per questo momento. Congratulazioni per esserti guadagnato il posto e per acer fatto il tuo debutto!”.