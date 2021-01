Il ct degli Usa: “Reynolds? Un talento, ma deve lavorare dal punto di vista difensivo”

Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport soffermandosi anche su Bryan Reynolds, giocatore del Dallas FC che interessa a Roma e Juventus. Queste le sue parole.

In Italia si parla molto anche di Reynolds, 19enne terzino di Dallas nel mirino di Juventus e Roma. Ricorda il suo idolo italiano Antonio Cabrini?

No, Bryan ha caratteristiche più offensive: è molto dinamico e ha un’eccellente abilità nel dribbling, nei cross e negli assist. È un talento eccezionale, però è giovane e deve lavorare ancora molto soprattutto dal punto di vista difensivo.

Per Reynolds è in corso un’asta tra Juventus, Roma e Bruges. Se il giocatore le chiedesse un consiglio?

Sono scelte personali. Detto questo, la Serie A è come una Università per i difensori e in Italia sicuramente Reynolds avrebbe la possibilità di completarsi.

McKennie, texano come lui, potrebbe influenzare la scelta di Reynolds?

Penso che giocare con un altro americano, e in un top club come la Juventus, sia una bella possibilità. Ma non la priorità assoluta. Vedremo.