Il convitto, la mamma, i muscoli, la stima di Mou: e ora la Roma si gode Felix Afena-Gyan

gazzetta.it (C. Zucchelli) – Ad aprile, di lui, aveva scritto persino la BBC, in Inghilterra. A Roma, invece, fin da quando lo scorso febbraio la società aveva occupato uno dei due slot da extracomunitario per tesserarlo, Morgan De Sanctis e tutti i rappresentanti del settore giovanile, hanno sempre cercato di tenere i riflettori bassi su Felix Afena-Gyan, il giovane attaccante della Primavera che ieri a Cagliari Mourinho ha gettato nella mischia nel secondo tempo.