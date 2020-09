Il centravanti per Pirlo: Dzeko sorpassa Suarez

Corriere della Sera (S. Agresti) – L’operazione Suarez si complica sempre di più. Ottenere il passaporto italiano sembra sempre più difficile e quindi la Juventus torna al primo amore: Dzeko. I contatti con la Roma non si sono mai realmente fermati ma ieri sono ripresi con insistenza. I giallorossi non cederanno il bosniaco a meno che sia lui a chiederlo e intanto ieri ha messo un like sospetto a un post su Instagram di Bonucci. L’accordo tra la Vecchia Signora e il bosniaco c’è, il vero problema è il sostituto per la Roma che dovrebbe essere Milik ma il Napoli chiede ancora 30 milioni. C’è da dire che ci sono margini per avvicinarsi e per questo i capitolini chiedono alla Juve un ulteriore sforzo per arrivare a offrire 15 milioni per il bomber di Sarajevo.