gazzetta.it (S. Malfitano) – Dopo le incertezze che hanno accompagnato i giallorossi alla sosta, la squadra di José Mourinho è una delle poche in grado di mantenere una certa continuità di risultati. Dopo la vittoria sulla Sampdoria, la Roma si è confermata anche contro il Torino ed è sola al terzo posto.

Il 13 e il 20 aprile la formazione di Mourinho affronterà il Feyenoord per i quarti di Europa League. In campionato invece gli avversari sono in difficoltà crescente: Udinese, Atalanta e Milan.