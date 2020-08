Il bivio Juve-Roma e i dubbi di Dzeko

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo)- La Juventus di Pirlo è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e in prima fila c’è Edin Dzeko, dopo che Paratici ha riscontrato grosse difficoltà per Raul Jimenez. Dall’insediamento di Pirlo sulla panchina bianconera la candidatura di Dzeko si è rafforzata. In caso di partenza è Milik ad essere in pole position per la Roma. Silvano Martina, suo rappresentante in Italia, ha interrotto le vacanze e ha raggiunto Milano per incontrare il ds bianconero. Martina, procuratore esperto, si è limitato a dire: “Per ora continuerà a vestire la maglia giallorossa, poi si vedrà. Che Edin piaccia alla Juve e all’Inter non è un mistero“. Dzeko intanto si gode gli ultimi giorni in vacanza, per poi incontrare Fienga la prossima settimana, quando i giocatori della Roma riprenderanno la preparazione. L’attaccante bosniaco è molto stimato come professionista oltre che come calciatore. La Roma lo metterà nelle condizione di decidere, ma già si è mossa per l’alternativa. La trattativa è difficile, ma Milik sarebbe l’indiziato. Soprattutto perchè il centravanti chiede cinque milioni a stagione per cinque anni e che potrebbe anche decidere di arrivare a scadenza a giugno con il Napoli. Dzeko intanto, vuole riflettere. La Juve spinge per averlo e lui dovrà valutare le prospettive della nuova società. Nonostante il bosniaco ritenga Roma una piazza meravigliosa, a livello professionale mancano ancora dei trofei e, dopo aver vinto tutto in Germania e Inghilterra, vorrebbe farlo anche in Italia. Anche perchè a 34 anni le chance rimangono poche. Per la Roma Dzeko rappresenta tantissimo, sia al livello carismatico che tecnico tanto che difficilmente perderà il quarto capitano dopo Totti, Florenzi e De Rossi.