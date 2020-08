Igor Zaniolo: “Sperò che Nicolò viva una stagione da protagonista nella nuova Roma”

Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre al centro di voci di mercato, visto il suo talento e le sue prestazioni, nonostante il grave infortunio subito nello scorso gennaio. Il numero 22 però sembra al centro del progetto romanista, con la nuova proprietà targata Friedkin che punta a blindare i suoi gioielli e trattenere nella Capitale, almeno per la prossima stagione, Zaniolo. Questa possibilità sembra confermata dalle parole del padre di Zaniolo, Igor, che da ex calciatore dello Spezia è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com per commentare la storica promozione in Serie A del club ligure. Di seguito, le sue dichiarazioni sul futuro del figlio: “Solo Dio sa cosa possiamo aspettarci. Io spero però che viva una stagione da protagonista nella nuova Roma, una società molto ambiziosa, e spero che possa anche disputare un Europeo da protagonista”.