Ibanez: “Siamo esseri umani, sappiate perdonarci”

Il Messaggero – La salita, un’ascesa dorata, poi giù in picchiata. È bastata una partita, e che partita: il derby. Ibanez ha fatto il botto, quella sera. Uno scivolone, un errore, distrazioni fatali ed ecco che il progetto di Aldair è diventato un signor “x” qualsiasi. Il problema è che Ibanez non era Aldair prima e non è uno da buttare oggi.

È giovane, va aspettato, non montato, caricato. Perché poi in una città così passionale, è facile salire in alto e poi scendere in picchiata. Prr fortuna, il primo a riconoscere i propri errori sia proprio Roger, che sta pian piano riprendendo fiducia. In campo ci sta bene, è serio, poi fuori raccoglie le idee e si esprime, con un post, non davanti ai microfoni.

Ibanez, dopo Roma–Spezia, pubblica il suo sentimento su Instagram. Accorato, sincero. “È stata una settimana difficile, forse la peggiore da quando sono in Italia. Ho sofferto molto e ho raccolto le idee per ricominciare, perché in questo sport si può cadere, ma la cosa più importante è sapersi sempre rialzare. Con lo Spezia abbiamo lottato fino alla fine, ed è quello che faremo sempre per questa maglia. Perdonateci se abbiamo sbagliato, ma siamo anche noi essere umani“.