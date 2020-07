Ibanez già pronto, è nata una stella

Corriere dello Sport (G.Dotto) – La gran bella notizia per il futuro si chiama Roger Ibanez. Centrale nella difesa a tre fa un figurone da stropicciarsi gli occhi. La Roma conferma di avere un naso speciale quando si parla di centrali difensivi e Fonseca, ora avrò un fantastico problema per scegliere dal mazzo la sua difesa a tre. Quello visto ieri sera non può che essere la prima scelta alla pari con Smalling. Fisicità, personalità, tempismo, tecnica, Ibanez sempre avere enormi margini di miglioramento. Punti deboli? Tutti i minuti e le ore che non ha giocato.