Ibañez fa 100 in A. E con la Lazio ha un conto in sospeso

Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Sta vivendo una stagione praticamente perfetta, che poi altro non è che il prosieguo dell’anno precedente. Non è un caso, infatti, che Roger Ibañez sia stato convocato di nuovo dalla nazionale brasiliana. Prima di tornare in patria, però, per Ibañez c’è un conto da chiudere: quello con il derby.

Non è stato fortunato con la Lazio, finora: delle 99 partite giocate in Serie A fino a questo momento – oggi, quindi, farà cifra tonda – cinque sono state contro i biancocelesti. Ne ha vinte due e ne ha perse tre, segnando anche un gol che però ha avuto poco peso.

Molto, invece, ne hanno avuti gli errori commessi. Un nastro da riavvolgere, forse è l’unica vera macchia da quando è arrivato a Trigoria e, dopo il lockdown, ha iniziato a giocare con continuità.