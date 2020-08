Roger Ibanez è stato una delle grandi sorprese del finale di stagione. Il calciatore vuole riconfermarsi al centro della difesa a tre di Fonseca e, prima dell’inizio della stagione, vuole farsi trovare in forma per ripetere le ottime prestazioni che gli hanno permesso di diventare un titolare. Il difensore ha, infatti, pubblicato su Instagram l’allenamento con il padre che lo immortala in un parco a Casal Palocco.