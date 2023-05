Il Messaggero (S. Carina) – Qualcosa nella vicenda Dybala non quadra. Tra il pessimismo cosmico di Mourinho e l’ottimismo velato di Pinto passa la differenza che c’è tra il giorno e la notte. “Mi auguro che possa trovare la condizione contro Salernitana e Fiorentina”, disse il tecnico nel post partita di Bayer Leverkusen-Roma. Ma così non è stato. Cosa è successo? La mattina della rifinitura l’argentino ha detto a Mou che non se la sentiva di scendere in campo, lamentando ancora dolore alla caviglia sinistra.

Con la ‘Joya’ la Roma ha ottenuto 19 vittorie (53%), 5 pareggi e 12 ko, senza di lui invece si registrano 6 successi (38%), 3 sconfitte e 7 pari. In campionato la media punti cala da 1.8 a 1.4 quando non c’è lui in campo.

Oggi Dybala rimarrà a casa, mentre a Budapest andrà sicuramente in panchina. Per qualcosa di diverso, l’ultima parola spetta a lui. Anche perché se dipendesse da Mourinho, lo farebbe giocare anche con una gamba soltanto.