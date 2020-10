I giallorossi pescano bene ai sorteggi, rischia il Milan

Il Tempo – Girone facile per la Roma di Fonseca che nel proprio raggruppamento in Europa League trova gli elvetici dello Young Boys, i rumeni del Cluj e i bulgari del CSKA Sofia. Gli svizzeri furono avversari della Roma nel 1960, in occasione della Coppa delle Alpi, con doppia affermazione romanista. Quattro i confronti con il Cluj, con due vittorie della Roma, un pareggio e una sconfitta casalinga. Ruolino di marcia trionfale il CSKA Sofia: giallorossi sempre vittoriosi in 4 occasioni. Fonseca è soddisfatto: “Mai pensare che affronteremo squadre facili. Sono club campioni dei rispettivi paesi, ma penso che la Roma sia la principale pretendente del gruppo“. Non è andata altrettanto bene al Napoli, che affronterà Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka. Non sorride neanche il Milan, che affronterà Celtic, Sparta Praga e Lille.