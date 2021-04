I Friedkin si muovono: caccia ai nuovi sponsor

Corriere dello Sport (R. Maida) – Con l’aiuto del nuovo manager Max van den Doel, la Roma si è lanciata alla conquista di nuovi mercati, soprattutto sul fronte della pubblicità: il main sponsor va in scadenza il 30 giugno, così come quello collaterale. Sono due colossi come la Qatar Airways e la Hyundai, che garantivano circa 15 milioni all’anno complessivi. E che per ora non hanno rinnovato il contratto.

I Friedkin non hanno interrotto i contatti ma stanno al contempo valutando altre possibilità, specie sui mercati del sud-est asiatico. L’obiettivo della proprietà in prospettiva è affiancare il marchio Toyota a quello della Roma. Ma non sembrano maturi i tempi. Il binomio potrebbe realizzarsi più facilmente quando sarà chiaro il progetto dello stadio di proprietà.