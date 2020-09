I Friedkin non perdono tempo. Subito la sindaca, poi Gravina

Corriere dello Sport (R. Maida) – La lista dei Friedkin. No, non parliamo di calciatori acquistabili nel calciomercato nè di dirigenti. Parliamo dell’aspetto istituzionale che per la nuova società è vitale. In primis si attende l’incontro con il sindaco Raggi nei prossimi giorni, un incontro incentrato sullo Stadio della Roma ma non solo. E poi vari incontri per conoscere e farsi conoscere dall’èlite del calcio italiano. Per questo hanno già incontrato Malagò e ora vogliono incontrare Gravina. Una importante novità nei quadri dirigenziali: Mauro Baldissoni non farà più parte della Roma. Il suo ruolo è stato ridimensionato già da marzo 2019 con la promozione di Fienga ma ora non si occupa neanche dell’aspetto legato al nuovo impianto (al suo posto Ryan Friedkin). Si attende la risoluzione del contratto nelle prossime settimane.