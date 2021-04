I 30 giorni di Fonseca prima dell’addio: “Ma voglio vincere”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Paulo Fonseca è stanco di sentirsi messo in discussione e cerca di concentrarsi sul suo ultimo mese in giallorosso: spera di giocarsi, oltre alle ultime 8 sfide di campionato, anche 3 partite in Europa League. Ma il suo destino sembra segnato a prescindere. Tanti impegni in quest’ultimo segmento di stagione, e il tecnico portoghese rimanda annunci e risposte sul suo futuro alla fine delle ostilità. Intanto oggi c’è la trasferta contro il Torino: ancora out Smalling – scosso anche per la rapina subita in casa -, mentre potrebbe avere una chance Javier Pastore.